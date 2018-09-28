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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
huuriyet.com.tr/Dış Haberler
28.09.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Nadir Akdeniz fırtınası geliyor

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Nadir Akdeniz fırtınası geliyor

Türkiye'nin batısı Akdeniz fırtınasıyla karşı karşıya.

Türkiye'de hafta sonu etkili olacağı bildirilen tropik fırtına dünyada da manşet oldu.

BBC dün yayınlanan hava durumunda tropik fırtınaya detaylı yer verdi.

'NADİR GÖRÜLEN' FIRTINA GELİYOR

BBC hava durumu sunucusu Ben Rich, 'Akdeniz' fırtınasının 1. kategori kasırga potansiyeli taşıması konusunda uyarılarda bulundu. Aslında bu fırtına tipi oldukça nadir görülüyor ve tehlikeli durumlara da neden olabiliyor.

BBC sunucusu Türkiye ve Yunanistan'ın gözde lokasyonlarında tatil yapan vatandaşlarına da uyarılarda bulundu.

Nadir Akdeniz fırtınası geliyor

FIRTINA AKDENİZ'İN MERKEZİNDE TOPLANMAYA BAŞLADI

Rüzgarın hızının yaklaşık 40 km'ye çıkabileceği ve yağmurun sele dönüşebileceği de uyarılar arasında.

BBC detaylı yer verdiği ve 'Zorba' olarak isimlendirdiği Akdeniz fırtınasının şimdiden harekete geçtiğini, Akdeniz'in merkezinde yağmur bulutları ve şimşeklerin toplanmaya başladığını belirtti.

Nadir Akdeniz fırtınası geliyor

ZORBA YUNANİSTAN'DA OKULLARI TATİL ETTİ

Daha çok Türkiye'nin batısında Aydın ve Muğla gibi şehirlerde etkili olacak fırtına tehlikeli yüzünü Yunanistan'da şimdiden göstermeye başladı.

Komşuda şiddetli rüzgar ağaçları yerlerinden söktü. Sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edilirken pek çok semtte elektrik kesintileri yaşanıyor.

 

 

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