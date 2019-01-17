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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Nadia'nın 15 yıllık 'gün yüzü' hasreti son buldu

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Nadia'nın 15 yıllık 'gün yüzü' hasreti son buldu

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde, gün yüzüne hasret yaşayan doğuştan ortopedik engelli 15 yaşındaki Humaira Jannat Nadia, Türkiye'den getirilen akülü tekerlekli sandalye ile hayata ilk adımını attı.

Bangladeş'in Cox's Bazar'da 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan doğuştan ortopedik engelli 15 yaşındaki Humaira Jannat Nadia, doğduğu günden bu güne ömrünün büyük bir bölümünü odasında geçirdi.

Küçük yaşlarda birkaç kez anne ve babasının kucağında evin bahçesine çıkan Nadia, yaşının ilerlemesi ve bedeninin ağırlaşmasıyla adeta odasına hapsoldu.

Günlerini odasında televizyon izleyerek geçiren Nadia'nın sessiz yardım çığlığına, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım faaliyetleri kapsamında Türkiye'den bölgeye giden Deniz Feneri Derneği kulak verdi.

Dernek yönetimi, evden dışarı çıkamadığı için birçok hayalini gerçekleştiremeyen Nadia'ya akülü tekerlekli sandalye gönderme kararı aldı. Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt ve beraberindekiler, Nadia'yı evinde ziyaret ederek, montajı yapılan akülü aracı teslim etti.

Akülü aracını ilk defa evinin bahçesinde kullanan Nadia'ya, Hamit Kunt yardımcı oldu. Araç düzeneği ve çalışma sistemleri hakkında Nadia'ya ve ailesine bilgi veren Kunt, ilk kez tekerlekli sandalyeye binen Nadia'nın heyecan ve mutluluğunu paylaştı.

"BU ZAMANA KADAR YATAĞINDA TELEVİZYON İZLEMİŞ"

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nadia'nın ağabeyi Şamim Haydar'ın Türkiye'de eğitim gördüğünü belirterek, Bangladeş'e yardım faaliyetleri için geldiklerinde evlerine misafir olduklarını, durumdan da bu vesileyle haberdar olduklarını anlattı.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplardaki yardım çalışmalarında ailenin desteğini gördüklerini vurgulayan Kunt, şöyle konuştu:

"Arakanlılara yaptığımız yardım süreçlerinde bize çok destek veren bir aile. Geldik, evlerinde kaldık, yemeklerini yedik, kamplara birlikte gittik. Çok desteklerini gördük. Bu süreç içerisinde Nadia ile tanıştık. Nadia 15 yaşında ve 15 yıldır hiç bu odadan çıkmamış. Bu zamana kadar yatağında televizyon izlemiş. Biz bunu öğrenince gerçekten çok üzüldük. O an kardeşimize, Türkiye'den bir akülü araba getirmeye karar verdik. Bu gelişimizde de kendi kargolarımızın içerisinde Nadia'ya bir araba getirdik. Sanıyorum kendisi de çok mutlu. Bugün arabasıyla dışarıda gezdik. Ve inanıyorum ki bugüne kadar dışarı çıkmamış Nadia, bundan sonra odaya girmeyecek, tamamen dışarıda olacak."

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Akülü aracı getirmeden önce aileden evlerinin bahçesine beton dökerek düzleştirmelerini istediklerini belirten Kunt, "Nadia ile önce beraber gezdik ve bundan sonra Nadia da, Deniz Feneri'nin verdiği araba vesilesiyle sürekli güneşte, gün yüzünde olacak. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Ailesiyle huzurlu bir hayat yaşamasını temenni ediyorum." dedi.

Baba Abdul Hoque de Nadia'nın iyileşmesi için ülke içi ve dışında birkaç hastaneye gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, "Sadece evde kalıyor, televizyon izliyor, bizimle sohbet ediyor, evden dışarı çıkamıyordu. Gelen arabayla birlikte inşallah kızım evden çıkıp dolaşabilecek. Bunun için Türkiye'ye ve Deniz Feneri Derneği'ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nadianın 15 yıllık gün yüzü hasreti son buldu

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