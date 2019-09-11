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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
11.09.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Myanmar'da anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

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Myanmar'da anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

Anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk, Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'da görülen duruşmaya video bağlantısı ile katılarak ifade verdi.

Gerçek ismi hukuki nedenlerle açıklanmayan ve "Victoria" takma ismi verilen kıza tecavüz ettiğinden şüphelenilen, kreşte görevli bir erkek tutuklu yargılanıyor.

Anaokulu yetkilileri ise tutuklu bulunan 29 yaşındaki anaokulu görevlisinin kıza tecavüz ettiği iddiasına karşı çıkıyor. Olayla ilgili yapılan DNA testi de sonuçsuz kalmıştı.

BBC Asya muhabiri Grace Tsoi ise Victoria'nın ifadesinde okul müdürünün iki oğlunu suçladığını bildirdi. Ergenlik yaşlarındaki iki çocuk henüz davaya müdahil edilmedi.

Polis, küçük kızın vücudundaki izleri fark eden annesinin kızı cinsel istismara maruz kaldığı şühesiyle hastaneye getirdiğini ve kızın tıbbi kontrolden geçirildiğini söyledi.

Mayıs ayında gerçekleşen olay ve polisin yaklaşımı, ülkede büyük öfkeye neden oldu. Ülke çapında "Victoria'ya adalet" gösterileri yapılıyor ve ülkede çocuklara yönelik cinsel istiasmar vakalarında artış olduğu belirtiliyor.

Myanmar'da kırsal kesimde yaşayan bazı topluluklarda genellikle şikâyetler mahallenin ihtiyar heyetine gidiyor ve mağdur, tecavüzcüsüyle evlenmeye zorlanıyor.

Erkeklere yönelik tecavüz ise bir cezai suç olarak bile sayılmıyor.

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