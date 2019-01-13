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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.01.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Myanmar Bangladeş sınırında tarafsız bölgede beton engel inşa ediyor

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Myanmar Bangladeş sınırında tarafsız bölgede beton engel inşa ediyor

Myanmar, Bangladeş sınırında tarafsız bölgede Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınına sel felaketine yol açmasından endişe duyulan beton engel inşa ediyor.

Tambru Khal kanalının önünü kesecek beton engelin, Ağustos 2017'den beri bölgede derme çatma kamplarda yaşayan 5 binden fazla Arakanlı Müslüman için sel tehdidi anlamına geldiği ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanların liderlerinden Dil Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu, Myanmar ordusunun, bölgede yaşayan Arakanlı Müslümanları yerlerinden etmek için yeni bir taktik olarak nitelendirdi.

Muhammed, doğum yerleri Arakan'a dönme ümidiyle yaşadıklarına işaret ederek Myanmar askerlerinin geldikleri ilk günden itibaren bölgeyi terk etmeleri için Arakanlı Müslümanlar arasında panik yaratmaya çalıştığını söyledi.

Daily Star gazetesi de Cox's Bazar'da Bangladeşli hükümet temsilcisi Kemal Ahmed'in, inşaatla ilgili endişelerin ve muhtemel sonuçların dile getirildiği bir mektubu kabineye gönderdiğini yazdı.

Ahmed, gazeteye yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümeti, tarafsız bölgede herhangi bir yapı inşa edemez. Eğer inşa edilirse tarafsız bölgedeki Arakanlı Müslümanlar, tüm bölge sular altında kalacağından büyük ızdırap yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Bangladeş Sınır Muhafaza birliklerinin komutanlarından Yarbay Monzurul Hasan Han, yakın geçmişte bölgeyi ziyaret ettiğini ve Myanmar ordusunun kendisine bölgeye dikenli tel çekildiği bilgisini verdiğini kaydetti. Han, basında çıkan haberler üzerine konuyu soruşturacaklarını söyledi.

"HİÇBİR ÜLKE TARAFSIZ BÖLGEDE HERHANGİ BİR ŞEY İNŞA EDEMEZ"

Rajshahi Üniversitesinden Profesör Mahfuzur Rahman Akand da Myanmar'ın, ülke sınırları dışında bile Arakanlı Müslümanların yaşamlarına zarar vermeye çalışmasının çok talihsiz bir durum olduğunu dile getirdi.

Akand, "Hiçbir ülke, ilgili ülkeler arasında ortak bir anlaşma olmadan tarafsız bölgede herhangi bir şey inşa edemez." diye konuştu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR'A ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmiyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

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