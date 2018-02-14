Mutsuz Prens veda etti

84 yaşında ölen Prens Henrik, Kraliyet ailesi protokolünde oğulları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim’den sonra gelmesinden ötürü çok rahatsızdı ve bunu sürekli dile getiriyordu. Prens Henrik, kendisine kral unvanı verilmediği için Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eşi Kraliçe 2. Margrethe ile yan yana gömülmek istemediğini de açıklamıştı. Fransa’da 1934 yılında doğan Kont Henri Marie Jean Andre, Kraliçe 2. Margrethe ile 1967 yılında evlenmesinin ardından Prens Henrik unvanını almış, çift balayını Türkiye’de geçirmişti.