Mutlu evliliğin sırrı: Bulaşıkları sırayla yıkamak
Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in (63) eşi Melinda Gates (54), yeni kitabı ‘The Moment of Lift’in tanıtımı için gittiği Dominican Üniversitesi’nde başarılı evliliğin sırrını açıkladı.
Bill Gates ile 25 yıldır evli olan Melinda Gates, “Güçlü ve başarılı bir evlilik hayatı dengeli bir şekilde paylaşmaktan geçer. Buna akşamları yatmadan önce bulaşıkları dönüşümlü olarak yıkamak da dahil” ifadesini kullandı.
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