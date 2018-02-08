Müthiş Suriye iddiası! "ABD ve Fransa Esad'a saldırıya hazırlanıyor"

The Middle East Eye haber sitesine konuşan diplomatik kaynaklar, Fransa ve ABD'nin Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı saldırı düzenlemeye hazırlandığını yazdı. ABD ve Fransa'nın saldırı planının nedeni ise Beşar Esad rejiminin kısa süre önce Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanması.

Suriye muhalefetina yakın bir diplomatik kaynak, ABD'nin Viyana ve Soçi'deki Suriye görüşmelerinden somut sonuçlar elde edilmemesi üzerine Suriye'de Rusya'ya karşı daha sert ve agresif bir tutum içine girme kararı aldığını iddia etti.

ABD, geçen sene Beşar Esad yönetimini sarin gazı kullanmasının ardından Akdeniz'deki savaş gemisinden 59 adet Tomahawk füzesiyle kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.