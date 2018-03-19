Müthiş Suriye iddiası! 'ABD çekilmek için para istiyor'
ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askeri güçlerini çekmek için Suudi Kralı Selman'dan 4 milyar dolar değerinde maddi yardım istediğini yazdı.
Washinton Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2017'de Suudi Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki ABD askerlerinin ülkeden hızlıca çıkarılabilmesi için Suudiler'den 4 milyar dolarlık (15.6 milyar TL) yardım talep etti.
Gazeteye konuşan ABD'li yetkililere göre Başkan Trump, görüşmenin ardından Suudilerle bu konuda 'bir anlaşma' yaptığına inanıyor.
Sputnik'in aktardığına göre, Washington'daki Suudi Büyükelçiliği, Trump'ın Selman'dan 4 milyar dolar istediği iddiasıyla ilgili gazetenin sorularını yanıtsız bırakırken, gazete Beyaz Saray'ın, ABD ve yerli ortaklarının terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve istikrara kavuşturulmasına yardım için için Suudiler ve diğer ülkelerden para istediğini vurguladı.
Gazeteye göre ABD'nin savaş sonrası planı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ve onun Rus ve İranlı ortaklarının kurtarılan bölgelerde kontrolü almasını veya DEAŞ'ın yeniden bu bölgelerde ortaya çıkmasını engellemek. WP, ABD'nin geçen ay Suriye'deki istikrar çabaları konusunda 200 milyon dolarlık bir katkı sağladığını ifade etti.
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