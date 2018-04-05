Müthiş iddia! Trump süre verdi! 'Suriye'den çekilecekler'
Associated Press haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinden önce Suriye'deki askerin bölgeden çekilmesini istediğini iddia etti. Adını açıklamak istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayanan iddiaya göre, Trump askerlerin çekilmesi için 6 ay süre verdi.
AP'ye konuşan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı'nın henüz resmi bir geri çekilme talimatı vermediğini ve kamuya açık bir çekilme takvimi açıklamadığını vurguladı. Buna karşın, ABD'li birliklerin kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ABD'ye dönmesini istediğini ifade etti.
"SABRI GİDEREK TÜKENİYOR"
Beyaz Saray'da salı günü Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında konuşulan konulara hakim yetkililer, toplantıda Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini kaydettiğini, buna mukabil ulusal güvenlik ve askeri yetkililer arasında net bir çekilme takvimi konusunda mutabakata varılmadığını dile getirdi.
KRAL'DAN TALEP ETTİ, SALMAN KABUL ETTİ
Aynı yetkililer, Trump'ın Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiğini bildirdi. Konuyla ilgili ABD ve Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer "4 milyar dolarlık katkı konusunda anlaşıldı." yönünde değerlendirmede bulundu.
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