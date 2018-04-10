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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
10.04.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Müthiş iddia! 'Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak'

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Müthiş iddia! 'Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak'

Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Duma’da yaşanan kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine yönelik ABD’nin planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiliz bakanlar, askeri sorumlulara geniş çaplı bir operasyon planlamaları için talimat verdi. Habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, operasyon kararını parlamentonun onayı olmadan alabilir. 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron Suriye’ye operasyon için parlamentoya gitmiş ancak parlamento saldırıya onay vermeyince planlar iptal olmuştu.

STORM SHADOW FÜZELERİ

Daily Mail, İngiltere’nin Suriye’deki hedeflere yönelik muhtemel operasyonda GR4 Tornado jetlerinin kullanılabileceğini yazdı.

Jetler Storm Shadow denilen füzeler fırlatabiliyor. Bu füzelerin menzili 240 km’den fazla.

Füzelerin yüksek menzili, GR4 Tornado savaş uçaklarının operasyonu Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulmadan yapabilmelerine de olanak sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üssünde 6 adet GR4 Tornado jeti bulunuyor.

Müthiş iddia Suriyeyi Kıbrıs Rum Kesiminden vuracak

Storm Shadow

AKDENİZ'DEN TOMAHAWK FIRLATABİLİRLER

Bir başka saldırı seçeneği Akdeniz’deki İngiliz denizaltılardan atılabilecek Tomahawk füzeleri. Bu füzeler, geçtiğimiz yıl Han Şeyhun’daki kimyasal saldırının ardından Suriye hedeflerini vurmak üzere Amerikan savaş gemisi USS Donald Cook’tan fırlatılmıştı.

İngiliz ordusunun elindeki bir başka silah da Reaper modeli insansız hava araçları. Kuveyt’te konuşlu bulunan Reaperlar, Hellfire denilen füzeleri taşıyıp fırlatma kapasitesine sahip.

Müthiş iddia Suriyeyi Kıbrıs Rum Kesiminden vuracak

Reaper

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