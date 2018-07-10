Müthiş iddia... 'Beyaz Saray'daki aptalları ciddiye almayın'
ABD merkezli The New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aralarında telefon görüşmesi gerçekleşmesini önlemeye çalışan ve 'aptal' olarak nitelendirdiği Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarını göz ardı etmesini söylediği ileri sürüldü.
Rus Sputnik haber ajansının aktardığına göre, Trump mart ayında Putin'i telefonla aradığında görüşmelerini engellemeye çalışan Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarını göz ardı etmesini söyledi.
Kaynak, Trump'ın Putin'e "Onlar aptal insanlar, onları dinlememelisin" dediğini aktardı.
Haberde yer alan bir başka iddia da Beyaz Saray yardımcılarının Trump'ın Putin'in 18 Mart'ta Rusya'da yapılan seçimlerde edindiği zaferden dolayı tebrik etmesini engellemeye çalıştığıydı.
İddiaya göre, Trump yaptığı bu aramada da Putin'e Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Putin ve Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez tam formatta bir yüzyüze görüşme gerçekleştirmesi ve ikili ilişkiler ile Suriye gibi birçok konuyu ele alması bekleniyor.
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