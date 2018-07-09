Son dakika.. Müthiş iddia! 300 milyon euroyu uçakla oraya götürecekler
Alman Bild gazetesi, İran'ın Almanya'dan 300 milyon euro değerinde nakit parayı uçakla İran'a götürmeyi planladığını yazdı. Nikolaus Blome imzalı haberde, İran'ın yüklü miktarda nakit parayı ülkeye sokmak istemesinin gerekçesi ABD'nin İran'a karşı koymaya hazırlandığı ağır yaptırım programı...
Alman Bild gazetesi, İran'ın Almanya'dan 300 milyon euro değerindeki nakit parayı uçakla İran'a sokmak istediğini iddia etti.
Haberde ABD ve İsrailli istihbarat ajanslarının konuya ilişkin alarma geçtiği, bunun nedeninin ise yüklü miktarda nakit paranın Ortadoğu'da İran destekli silahlı güçleri finansa etme konusunda kullanılması ihtimali olduğu belirtildi.
Bild'in haberine göre, İran'a uçakla götürülmesi planlanan paranın kaynağı Hamburg'daki İran Avrupa Bankası'na Deutsche Bundesbank arasındaki para trafiği.
Alman hükümet çevreleri Deutsche Bundesbank ile Hamburg merkezli İran Avrupa Bankası arasındaki görüşmeleri doğruladı.
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