Muson vurdu
Hindistan’ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı şiddetli yağışlarda onlarca kişi hayatını kaybetti.
Şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle Assam eyaletinde 15, Bihar eyaletinde 24, Mizoram eyaletinde 5 ve Meghalaya eyaletinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hindistan’ın Mumbai kentinde de bir binanın çökmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalan 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
NEPAL’DE 78 ÖLÜ
Nepal genelinde de bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 78’e çıktı. Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden muson yağışlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 78 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.
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