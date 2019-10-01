Muson vurdu: 120 ölü
HİNDİSTAN’da etkili olan şiddetli muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 120’ye yükseldi.
Uttar Pradeş eyaletinde 79, Bihar eyaletinde 25, Utarakand, Medya Pradeş ve Racastan’da 13, Gucerat’ta ise 3 kişinin yağışların yol açtığı olaylarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer Bihar’daki şiddetli yağışların karayolu trafiğini etkilediğini ve 13 tren seferinin iptal edildiğini açıkladı. Güney Asya’da haziran-eylül aylarında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor.
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