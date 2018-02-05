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    Müslümanlarla Yahudilerden şoklamaya 51 dava

    AA
    05.02.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

    Belçika’da Valonya ve Flaman bölge parlamentolarında İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklayan kararlara karşı Anayasa Mahkemesinde 51 dava açıldı.

    BELÇİKA resmi yayın ajansı Belga’nın haberine göre, hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan tasarıya karşı tepki sürüyor.

    Yasağı Anayasa Mahkemesine ilk taşıyan Belçika İslam Koordinasyon Kurulu ve Belçika Yahudi Toplumu Örgütü’nün yanı sıra yasaya karşı 50 dava daha açıldığı belirtildi.
    Konuya ilişkin görüşleri sorulan Belçika’nın hayvan haklarından sorumlu Flaman Bakanı Ben Weyts, kararın dönüşü olmayacağını, 2019’da Flaman bölgesinde uygulanmaya başlanacağını kaydetti. Weyts, “Bunu bir hukuk savaşına çevirmektense herkes hayvan haklarının korunması için çaba sarfetmeli” diye konuştu.

    ADALET DİVANI ‘SORGULANAMAZ’ DEMİŞTİ
    Avrupa Adalet Divanı ise geçen yılın aralık ayında aldığı tavsiye kararında “İslam dininde hayvanların şoklanmadan kesilmesi gerektiğine ilişkin hüküm mahkeme tarafından sorgulanamaz” ifadesine yer vermiş, kararın dini özgürlük ihlali olacağına dikkati çekmişti.

    Etiketler: Şokla kesime 51 dava , Müslüman ve Yahudilerden helal kesim davası , Avrupa'dan haberler , HABER , haberler
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