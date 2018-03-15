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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerMüslümanlar Konseyi tehditler nedeniyle bürosunu kapatıyor
Dünya Müslümanlar Konseyi tehditler nedeniyle bürosunu kapatıyor
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Dünya
DW Türkçe
15.03.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Müslümanlar Konseyi tehditler nedeniyle bürosunu kapatıyor

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Müslümanlar Konseyi tehditler nedeniyle bürosunu kapatıyor

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tehditler üzerine Köln kentindeki merkez bürosunu kapatma kararı aldı. Konsey Başkanı Mazyek, “Yeterince korunduğumuzu hissetmiyoruz” dedi.

 

Müslümanlara ait derneklerin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), Başkan Aiman Mazyek'e yönelik ölüm tehdidi üzerine Köln kentindeki merkez bürosunu bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan Aiman Mazyek, "Yeterince korunduğumuzu hissetmiyoruz” dedi.

Haberde, çarşamba sabahı büroya gelen ve Mazyek'e yönelik ölüm tehdidi içeren mektubun zarfında beyaz bir toz bulunduğu belirtildi. Mektupta Nazilere ait sembollerin bulunduğu ve Mazyek'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik "hakaretlerine son vermemesi durumunda” öldürülmekle tehdit edildiği kaydedildi.

Ancak polis tarafından yapılan incelemelerde, zarfın içinde bulunan beyaz tozun zararsız olduğu tespit edildi. Polis sözcüsü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"ÇALIŞANLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDEMİYORUZ”

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi yönetiminin Köln merkez bürosunu kapatma kararının ardından Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Mazyek, "Çalışanlarımız şoka uğradı, bu tehditleri çok ciddiye alıyoruz ve çalışanlarımızın güvenliğini artık garanti edemiyoruz” dedi. "Düzenli olarak tehditler ve kimliği belirsiz kişiler tarafından hakaret mektupları aldıklarını” belirten Mazyek, ancak tehdidin "bu kadar açık bir şekilde olması ile yeni bir boyuta geçildiğini” söyledi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Nurhan Soykan da, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bu ilk ciddi tehdit değil, ama artık yorulduk ve bilinmeyen bir yerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Soykan, Mazyek'in yanı sıra kendisinin ve bir çok çalışanın da tehditler aldığını ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Müslümanlara ait 35 dernek ile özel kişileri çatısı altında toplayan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi'ne bağlı 300 cami bulunuyor. Kuruluşun üyeleri arasında Almanya'da yaşayan Türk, Arap, Alman, Boşnak, İranlı ve Afrikalı Müslümanlar bulunuyor.

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