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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriMüslüman vekil Omar'a ölüm tehditleri geliyor
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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
15.04.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Müslüman vekil Omar'a ölüm tehditleri geliyor

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Müslüman vekil Omar'a ölüm tehditleri geliyor

ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın vekil Ilhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada kendisini hedef alan videoyu paylaşmasının ardından artan biçimde ölüm tehditleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Omar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Müslüman vekilin güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu videoyu cuma gecesi Twitter hesabında paylaşması sonrası çok sayıda ölüm tehdidi aldığını belirtti.     

Ilhan Omar, "Sağcı aşırıcıların ve beyaz milliyetçilerin şiddet suçları ve diğer nefret eylemleri, bu ülkede ve dünya çapında artışta. Yurtta en yüksek kademede oturan kişi tarafından cesaretlendirildiklerini artık inkar edemeyiz." değerlendirmesini yaptı.     

Trump'ın aşırı sağcılığı kışkırtmaya son vermesi gerektiğini, bunun insanların hayatlarını tehlikeye attığını dile getiren Omar, "Hepimiz Amerikalıyız." ifadesini kullandı.     

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın Omar'ın güvenliğini tehlikeye atacak açıklamalar yaptığını ve Müslüman vekilin güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini açıklamıştı.     

Pelosi, Trump'ın Omar'ı hedef almasının Müslüman vekilin can güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek bir adım olduğuna işaret ederek, "Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır, onun nefret içeren ve hararetli retoriği gerçek bir tehlike yaratıyor. Başkan Trump bu saygısız ve tehlikeli videoyu kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.     

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Trump, Twitter'dan paylaştığı videoda, Omar'ı bir konuşmasında 11 Eylül'ü kastederek "Birileri bir şeyler yaptı" ifadesini kullanmakla suçlamıştı. ABD Başkanı, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesini ve İkiz Kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.     

Müslüman vekil Omara ölüm tehditleri geliyor

Aşırı sağcı çizgisiyle bilinen New York Post gazetesi de İkiz Kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaşmış ve doğrudan Omar'ı hedef göstermişti. New York Post'un haberinin ardından çok sayıda aşırı sağcı çizgideki basın kuruluşu da Omar aleyhinde yayınlar yapmıştı.     

Başta Demokratlar olmak üzere ABD Kongresinde ve kamuoyunda çok sayıda isim, Trump'a paylaşımından dolayı tepki göstermiş ve Trump'ın Omar'ı hedef göstermesinin kabul edilemeyeceğini dile getirmişti.     

Omar da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımının kesinlikle bir çarpıtma olduğunu, kendisinin Amerikalılığını Trump'ın ve aşırı sağcıların sorgulama hakkının olmadığını belirtmişti.       

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.04.2019)
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