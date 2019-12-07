‘Müslüman olduğum ilk günü hatırladım’

İNGİLTERE’nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camisi’nin önceki günkü açılış töreninde konuşan dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Yusuf İslam, “42 yıl önce tıpkı bu mevsimde ilk camiye girişimi ve Müslüman oluşumu anımsıyorum” dedi. Cami projesine öncülük eden İslam, Kuran-ı Kerim konusundaki çalışmalarının kendini ruhani anlamda büyük bir adım atmaya ittiğini belirterek, “Öncesinde çok Müslümanla tanışmamıştım. Bugün ise harika, göz kamaştırıcı bu camiye adım atıyoruz. Bu, Avrupa’daki ilk çevre dostu cami. 10 yıl önce Şeyh Abdülhakim Murad, bu fikri ortaya attığında kimse bu kadar çevre sorunlarına dikkati çekmiyordu” diye konuştu. İslam, “Burada böylesine çevre dostu bir cami olması Müslüman toplumuna katkı sağlayacaktır. Umuyorum ki, bu yapı ibadet edenler için ihtiyaç duyulan alanı sağlar ve inanç, din ve felsefe arasında bir anlayış oluşturur; aşırılıktan uzaklaşmak isteyenler için ferah bir alan sunar” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Katkıda bulunanlara teşekkür eden 71 yaşındaki Yusuf İslam, “Bize desteğini sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünya çapında cömertçe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi. Önceki adı Cat Stevens olan ünlü sanatçı, Aralık 1977’de Müslüman olmuştu.