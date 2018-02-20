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    Müslüman karşıtı sözler AB'yi karıştırdı

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    20.02.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Birliği siyaset sahnesinin uzun soluklu isimlerinden olan ve çoğu zaman diplomatik sınırları zorlayan açıklamalara imza atan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn’un hedefinde bu kez Macaristan Başbakanı Viktor Orban vardı. Pazar günü yaptığı konuşmada mültecilere yardımcı olan sivil toplum örgütlerini hedef alan Orban’a sert tepki gösteren Asselborn, Macar lideri ‘diktatör’ olarak niteledi.

    Asselborn, Alman medyasına yaptığı açıklamalarda, “Bu yaklaşım, siyasi ve ahlaki vicdanını dinlemek yerine iktidarını koruma endişesinde olan bir diktatörden beklenen türden” dedi.

    Müslüman karşıtı sözler AByi karıştırdı

    Macaristan’da sekiz yıldır iktidar koltuğunda oturan ve nisandaki seçimlerden zaferle çıkma ihtimali yüksek olan Orban, Avrupa’nın mülteci dünyası haline geldiğini savunarak, “Avrupa’nın son umudunun Hristiyanlık olduğunu düşünenlerdeniz. Eğer milyonlarca genç insanın kuzeye hareket etmesine izin verilirse Avrupa üzerinde devasa bir baskı oluşur. Eğer tüm bunlar sürerse Avrupa’daki büyük şehirlerde Müslüman çoğunluk olacak” ifadelerini kullanmıştı. Orban, kendilerini tehdit eden tehlikenin Batı kaynaklı olduğunu savunarak, mülteci kaynaklı gelişmelerden Brüksel, Berlin ve Paris’i sorumlu tuttu.

    7’NCİ MADDE VURGUSU

    Asselborn, Orban’ın açıklamalarının AB’nin bir üye ülkeye karşı elindeki en etkili yaptırım mekanizması olan 7’nci maddenin devreye sokulmasını gerekli kıldığı görüşünü savundu. AB Komisyonu’nun geçtiğimiz aylarda Polonya için devreye soktuğu 7’nci madde, bir üye ülkeyi oy hakkından mahrum bırakabilecek bir içeriğe sahip. Asselborn, Orban’ın açıklamaları karşısında AB’nin ayağa kalkması ve isyan etmesi gerektiğini söyledi.

    Asselborn, geçtiğimiz yıllarda da Orban’ın mülteciler konusundaki olumsuz açıklamalarına tepki olarak Macaristan’ın AB’den atılması gerektiğini belirterek, “Macaristan, neredeyse mültecilerin vurulması emrini verecek” demişti.
    Mültecilere desteği iyice zorlaştıracak hatta imkansız hale getirecek yasa tasarıları, Macar Parlamentosu’nun gündeminde.

    Etiketler: Macaristan , Avrupa Birliği , Orban
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