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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AFP
19.06.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Mursi’ye 20 dakika müdahale edilmediği iddia edildi

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Mursi’ye 20 dakika müdahale edilmediği iddia edildi

İngiliz Independent gazetesi, Mısır güvenlik güçlerinin mahkeme salonunda fenalaşan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yere düştükten sonra 20 dakika boyunca müdahale etmediklerini iddia etti.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mursi’nin ölümünde ihmal olabileceği ifade edilmişti.

Bu iddiaya bir destek de İngiliz Independent gazetesinden geldi.

Gazetede yer alan haberde, Mısır güvenlik güçlerinin fenalaşarak yere düşen Mursi’ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediği ve Mursi’nin de bu ihmal sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Haberde Mısır’da cezaevinde bulunan Müslüman Kardeşler'in lideri İsam El Haddad’ın oğlu Abdullah El Haddad, “Mursi yere düştükten sonra kimsenin müdahale etmesine izin verilmedi” ifadelerine yer verildi. Abdullah El Haddad, “İhmal kasıtlıydı. Tutukluların çığlık atmaya başladıktan sonra gardiyanların yaptığı ilk şey aileyi mahkeme salonundan çıkarmak oldu” dedi.

Ambulansın yarım saat kadar geç geldiğini kaydeden Abdullah, cezaevinde bulunan babası için endişelendiğini dile getirdi.

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