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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
18.06.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

'Mursi'nin Mısır'da demokrasi ve adalete yönelik katkıları hatırlanacaktır'

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'Mursi'nin Mısır'da demokrasi ve adalete yönelik katkıları hatırlanacaktır'

Pakistanlı ve Malezyalı kabine üyeleri ile siyasetçiler, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajları paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, General Abdulfettah es-Sisi'nin gayrimeşru bir müdahaleyle Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaptığı ifade edilen bir mesajı alıntılayarak, "Kesinlikle üzücü bir haber. Ne umutlar vardı, nasıl trajik bir şekilde sona erdi. Huzur içinde uyu." paylaşımında bulundu.

Ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) yöneticilerinden de açıklamalar yapıldı. Eski İçişleri Bakanı ve PML-N yöneticisi İhsan İkbal, açıklamasında, "Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, tarih tarafından cesareti ve esaret altında gösterdiği haysiyetli duruşuyla hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz da "Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı casusluk, devlet sırlarını sızdırmak ve yargıyı aşağılamakla suçlanıyordu. Her seçilmiş yöneticinin görevden alındıktan sonra başına gelen suçlamalar... Tarih ve daha önemlisi gelecek nesiller tarafından her zaman hatırlanacaksın. Kazanan sensin." paylaşımı yaptı.

Pakistan Cemaati İslami lideri Siracül Hak da yaptığı açıklamada, Mursi'nin diktatörlüğe boyun eğmediğini söyleyerek, "Doktor Mursi, onu görevden alanlar ve Mısır ile Filistin halkının temel hakları için verdiği desteği engellemek isteyenlere karşı dimdik ayakta durdu. Diktatörlük rejimi Mursi'nin sinirlerini yıpratmakta sefilce başarısız oldu." dedi.

Hak, ayrıca ülke genelinde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacağını sözlerine ekledi.

"MISIR'DA DEMOKRASİ VE ADALETE YÖNELİK KATKILARI HATIRLANACAKTIR"

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin Malezya'dan da mesajlar geldi.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Mursi'nin dün mahkeme salonunda ani vefatından ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Mursi, görevi müddetince Mısır'ı uzun yıllar süren otoriter yönetimden uzaklaştırmak ve ülkede gerçek demokrasiyi inşa etme yolunda büyük cesaret ve dayanıklılık göstermiştir. Mısır'da demokrasi ve adalete yönelik katkıları hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Muhammed Azmin Ali de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kendisini Arap Baharı'nın lideri ve demokratikleşme hareketinin öncülüğünü yapan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak hatırlayacağız." açıklamasında bulundu.

İktidar koalisyonu ortağı Milli Güven Partisinden (AMANAH) yapılan açıklamada, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı İslam dünyası için acı bir kayıptır." ifadeleri yer aldı.

Malezya İslam Partisinin (PAS) Başkanı Abdul Hadi Awang ise "İslam alemi, Mısır'ın adaleti ve Filistin'in özgürlüğü için mücadelesi uğruna, her türlü baskıya karşı gösterdiği sabır ve cesaret ile hatırlanacak olan bir mücadele insanını kaybetti. İnşallah ruhu şehitlerin makamında yer edinir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) Başkanı Enver İbrahim de dün Mursi'nin vefatından kısa süre sonra taziye açıklamalarında bulunmuştu.

Muhammed Mursi, dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i (1981-2011) istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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