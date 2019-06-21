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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.06.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Mursi’nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler

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Mursi’nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler

Mısır makamları gece vakti apar topar defnettikleri ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin toprağa verildiği mezarlıktan sadece İsrail televizyonunun görüntülemesine izin verdi.

Duruşma salonunda vefat etmesinin ardından 18 Haziran sabahı sadece ailesi ve avukatlarının katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle defnedilen Mursi'nin mezarına hiçbir basın yayın kuruluşunu yaklaştırmayan Mısır makamlarının, sadece İsrail'in KAN televizyonu Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais'in görüntü almasına izin vermesi dikkati çekti.

KAN muhabiri Kais, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve yerli veya yabancı hiçbir basın mensubunun yaklaştırılmadığı Kahire'nin kuzeydoğusundaki Nasr semtinde bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin de defnedildiği mezarlığın önünden İbranice yayın yaptı.

Mezarların içinde rahatlıkla dolaşan Kais, daha sonra yayını Kahire sokaklarında sürdürdü. Ülkede hayatın doğal seyrinde devam ettiğini belirten Kais, Mursi'nin vefatının Mısır sokağındaki yansımasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Mursi'nin, mahkeme salonunda sanık kafesinde vefat etmesi sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında şafak vaktinde defnedilmesiyle oluşan bu büyük dramın, Mısır sokağında herhangi bir etkisi olmadı. Sanki hiç olmamış gibi."

Mursi'nin vefatının aynı şekilde Mısır basınında da çok basit bir şekilde yer aldığını ve Mursi'nin basında tehlikeli biri olarak değerlendirildiğini ifade eden İsrailli gazeteci Kais, yayın sırasında Kahire'de bir kahvede oturarak ülkenin en önemli gazetelerinden El-Ahram'ı karıştırıyor ve "Mursi'nin vefatından hiçbir şekilde söz edilmiyor." ifadelerini kullanıyor.

Mısırlıların İsrail kameralarına konuşmaya yanaşmadığını vurgulayan Kais, Mursi'nin vefatına yönelik tepkilerin sadece sosyal medyada yer aldığını ve söz konusu tepki selini İhvan üyesi aktivistlerin yönettiğini iddia ediyor.

MAHKEME SALONUNDA VEFAT ETTİ

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, 17 Haziran’da "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.

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