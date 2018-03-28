Mursi, hapishane şartlarından erken ölebilir
MISIR’da 2013 yılında dönemin Savunma Bakanı Abdülfettah el Sisi’nin liderliğinde düzenlenen darbeyle devrilen Müslüman Kardeşler destekli eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hapishanede kötü yaşam koşullarından dolayı erken ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Üç İngiliz milletvekilinin görgü tanıkları, STK raporları ve bağımsız kanıtlardan yola çıkarak derledikleri raporda diyabet, böbrek ve karaciğer hastalıkları bulunan Mursi’ye günde 23 saat tecrit uygulandığı, sadece bir saat tek başına egzersiz yapmasına izin verildiği kaydedildi. Mursi’nin olası erken ölümünden Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye kadar uzanan komuta zincirinin sorumlu olacağının da altı çizildi.
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