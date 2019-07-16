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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - İHA
16.07.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Mürettebatı kaçırılan gemide saldırının izleri

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Mürettebatı kaçırılan gemide saldırının izleri

Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı’na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaçırılan gemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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  • Kaçırılan gemide saldırının izleri
  • Kaçırılan gemide saldırının izleri
  • Kaçırılan gemide saldırının izleri
  • Kaçırılan gemide saldırının izleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayarak mürettebatı kaçırılan geminin içinden fotoğraflar ortaya çıktı.

Fotoğrafların çekildiği radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlere mermi isabet ettiği görüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAÇIRILAN GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı:"Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Kaçırılan denizcinin eşi sosyal medyada yardım istedi
daha fazla video için

 

Nijeryada 10 Türk gemici kaçırıldı
Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
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