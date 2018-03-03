Münih’ten Mehmetçik’e yardım gönderdiler

GEÇEN yıl düzenledikleri Karadenizliler Gecesi’nden elde edilen geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan dernek üyeleri Afrin’e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra kolları yeniden sıvadı.

Kendi aralarında bağış için karar alan dernek üyeleri, kısa süre içerisinde 5 bin euro topladı. Ziraat Bankası Münih şubesine giden dernek yöneticileri kendilerine teslim edilen bağış parasını Mehmetçik Vakfı’nın Türkiye hesabına yatırdı. Dernek Başkanı Süleyman Aydın, bağış düşüncesinin tamamen dernek üyelerinin girişimiyle gerçekleştiğini belirtti.

Banka görevlileri de Mehmetçik Vakfı’na yapılan bağışların son zamanlarda olağanüstü artış olduğunu vurguladı.