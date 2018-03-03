Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Münih’ten Mehmetçik’e yardım gönderdiler

    Münih’ten Mehmetçik’e yardım gönderdiler

    MÜNİH
    03.03.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Münih kentinde bulunan Trabzon Karadeniz Derneği üyeleri, kendi aralarında Mehmetçik Vakfı için topladıkları yardım paralarını Türkiye’ye gönderdi.

    GEÇEN yıl düzenledikleri Karadenizliler Gecesi’nden elde edilen geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan dernek üyeleri Afrin’e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra kolları yeniden sıvadı.
    Kendi aralarında bağış için karar alan dernek üyeleri, kısa süre içerisinde 5 bin euro topladı. Ziraat Bankası Münih şubesine giden dernek yöneticileri kendilerine teslim edilen bağış parasını Mehmetçik Vakfı’nın Türkiye hesabına yatırdı. Dernek Başkanı Süleyman Aydın, bağış düşüncesinin tamamen dernek üyelerinin girişimiyle gerçekleştiğini belirtti.
    Banka görevlileri de Mehmetçik Vakfı’na yapılan bağışların son zamanlarda olağanüstü artış olduğunu vurguladı.

    Etiketler: Mehmetçik , Almanya , Münih , yardım , avrupadan haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri