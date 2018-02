Münih’te coşkuyu yaşamak istiyoruz

DAHA önceki filmlerine Avrupa’da gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten Murat Cemcir, şöyle dedi:

“9 Marta Frankfurt’dayız. 10 Mart’ta Dortmund’dayız. 11 Mart’ta Belçika ve Rotterdam’dayız. Oradaki salonlarla ilgili filmin hesabından bildireceğiz. Burada da gezeceğiz ama burada her zaman karşılaşabiliyoruz. Münih’te o coşkuyu onlarla yaşamak istiyoruz. Şarkı zamanı acayip bir ilişki oluştu aramızda ben o kadar düşünmüyordum. Şarkıyı bir tek biz biliyoruz zannediyordum. Bu filimi de beğenecekler mi çok merak ediyoruz.”

‘YONTULMAMIŞ BİR TAHTA’

Filmde canlandırdığı ‘Ferhat’ karakteri hakkında konuşan Ahmet Kural ise ”Bugüne kadar yaptığımız karakterler senaryo gereği kaybedenler, tutunamayanlar, üç erkek, dört erkek. Bu filimde de babasının yapamadığını bu ikisi yapmış, şirketi iki- üç kat büyütmüşler. Tek olayları çalışmak. Ferhat tabiri caizse yalnız yontulmamış bir tahta. Ta ki Elif’le karşılaşana kadar. Ondan sonra bir değişim sürecini görüyoruz.”

‘FERHAT’I KOLLAYAN BİRİ’

Filmde ‘Gökhan’ı oynayan Murat Cemcir de, ”Çocukluktan beri beraber büyümüşler 25 yıllık arkadaşlıkları var. Aile zaten ona bakmış hep. Ferhat’ı sürekli koruyan kollayan her an yanında olan bir adamı oynuyorum ben. Aynı zamanda şirketin finans müdürü ve her ay insanlara milyonlarca maaş öderken, bu kadar para elden çıkıyor ama niye çıkıyor falan gibi eve gidip ağlayan” diye konuştu.