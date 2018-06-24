TSK ve ABD'den Münbiç'te dördüncü devriye
TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta dördüncü koordineli, bağımsız devriye görevini yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te dördüncü devriye görevini yaptı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin bugün icra edildiği bildirildi.
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