Multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı
Norveçli multimilyoner iş adamının eşi Elisabeth Falkevik Hagen, Ekim ayında Oslo yakınlarında ortadan kaçırılmıştı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Norveçli multimilyoner iş adamının 68 eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, Ekim ayında Oslo yakınlarında ortadan kaybolmuştu. Norveç polisi, kadının aylar önce fidye için kaçırıldığını açıkladı.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Norveç polisi, saldırganların kaçırdıkları kadını serbest bırakmaları için 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini açıkladı. Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını belirtti. 68 yaşınaki Anne-Elisabeth Falkevik Hagen’in evinin banyosundan kaçırıldığını belirten polis, bazı ipuçları ele geçirdiklerini aktardı.
Ülkenin en zenginleri listesinde 172’nci sırada
Norveçli multimilyoner iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172’nci sırada yer alıyor. Oslo’da yaşayan çift gözden uzak bir yaşam sürüyordu.
Öte yandan insan kaçakçılığında kripto para ile fidye istemenin son zamanlarda yaygınlaştığı belirtildi.
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