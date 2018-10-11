Mültecilerin meleği öldü
Mülteci krizinin dorukta olduğu 2015-2016 döneminde, Ege Denizi’nde en az 5 bin mültecinin hayatını kurtardığı için ‘Ege kahramanı’ ve ‘Mültecilerin meleği’ isimleri takılan Yunan sahil güvenlik subayı 44 yaşındaki Kiriakos Papadopulos geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Yunan Sahil Güvenlik’te tekne komutanı olan 2 çocuk babası Papadopulos’un dedesi İzmit göçmeniydi. Ege’de mülteci cesetleri gördüğünde ne hissettiği sorulduğunda ise “Ağlamak lükstü. Çünkü az ötede yardımımızı bekleyen insanlar vardı. Daha sonra ağlardık” diye cevap vermişti. Papadopulos, Oscar ödülüne aday gösterilen ve mültecilerin Ege’deki dramını anlatan “4.1 mil” belgeselinde başrol oynamıştı.
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