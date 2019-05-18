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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mültecilere AB yardımı 2.2 milyar Euro’ya ulaştı

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Mültecilere AB yardımı 2.2 milyar Euro’ya ulaştı

TÜRKİYE’nin uygulamasının ve hızının değişmesini istediği Mülteciler İçin Avrupa Birliği Yardım Programı (FRIT) kapsamında 3 milyar Euro’luk (20.3 milyar TL) iki dilim olarak oluşturulan kaynaktan şu ana kadar ödenen tutar 2.2 milyar Euro (14.8 milyar TL) düzeyine ulaştı. 2016-2017 ve 2018-2019 dönemleri için ayrı ayrı planlanan 6 milyar Euro’dan (40.5 milyar TL) 4.2 milyar Euro (28.4 milyar TL) tahsis edildi, bunun 3.45 milyar Euro’su (23.3 milyar TL) ise sözleşmeye bağlandı.

AB tarafından sağlanan kaynak özellikle eğitim ve sağlık odaklı yürütülüyor. Eğitim alanında 136 okul ve 50 prefabrik okul inşaatı sürüyor. Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanması için yürütülen programdan yararlananların sayısı 400 bin düzeyinde. Sağlık alanında ise bugüne kadar beş milyon muayene gerçekleştirildi.

Altyapı projeleri de FRIT kapsamında önemli yere sahip olmayı sürdürüyor. AB Komisyonu’nun İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, “1.6 milyon mülteci temel ihtiyaçlarını karşılamak için insani destek alıyor. Gelecekte desteğimizi daha sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Bunu mümkün kılmak için Türkiye ile daha yakın çalışma taahhüdümüze bağlıyız” dedi.

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