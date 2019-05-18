Mültecilere AB yardımı 2.2 milyar Euro’ya ulaştı
TÜRKİYE’nin uygulamasının ve hızının değişmesini istediği Mülteciler İçin Avrupa Birliği Yardım Programı (FRIT) kapsamında 3 milyar Euro’luk (20.3 milyar TL) iki dilim olarak oluşturulan kaynaktan şu ana kadar ödenen tutar 2.2 milyar Euro (14.8 milyar TL) düzeyine ulaştı. 2016-2017 ve 2018-2019 dönemleri için ayrı ayrı planlanan 6 milyar Euro’dan (40.5 milyar TL) 4.2 milyar Euro (28.4 milyar TL) tahsis edildi, bunun 3.45 milyar Euro’su (23.3 milyar TL) ise sözleşmeye bağlandı.
AB tarafından sağlanan kaynak özellikle eğitim ve sağlık odaklı yürütülüyor. Eğitim alanında 136 okul ve 50 prefabrik okul inşaatı sürüyor. Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanması için yürütülen programdan yararlananların sayısı 400 bin düzeyinde. Sağlık alanında ise bugüne kadar beş milyon muayene gerçekleştirildi.
Altyapı projeleri de FRIT kapsamında önemli yere sahip olmayı sürdürüyor. AB Komisyonu’nun İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, “1.6 milyon mülteci temel ihtiyaçlarını karşılamak için insani destek alıyor. Gelecekte desteğimizi daha sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Bunu mümkün kılmak için Türkiye ile daha yakın çalışma taahhüdümüze bağlıyız” dedi.
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