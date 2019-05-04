Mülteciler TSK yakınlarına sığınıyor
Rusya ve Suriye rejim güçlerinin çatışmasızlık bölgesi olmasına rağmen İdlib’in güneyi ve Hama’nın kuzeyine saldırıları sürdü. Mülteciler, İdlib’deki TSK’nın gözlem noktalarına sığınırken 10 gündür artan bombardımanda en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.
SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları dün de hız kesmedi. Muhalif kaynaklar, İdlib’in güneyinden kuzey kesimlere göç edenlerin sayısının 50 bini bulduğunu söylerken, Türkiye sınır hattında Suriye toprakları içinde bulunan Atme’deki kamplarda yeni göçmenler için yer hazırlıkları başladı.
Ilımlı muhaliflerin çatı kuruluşlarından Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, çok sayıda sivilin saldırılardan korunmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem kuleleri yakınlarına giderek, buralarda kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Saldırıların yoğunlaştığı güney kesimlerinde TSK’nın Sırman, Morik, Zaviye, İştebrak ve Zeytinlik’de gözlem noktaları bulunuyor. Güvenlik kaynakları, gözlem noktalarına dair koordinat bilgilerinin Rusya’nın elinde olduğunu ve şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı bilgisini paylaştı.
30’DAN FAZLA ÖLÜ
SMDK Başkanı Mustafa, Hama’nın kuzeybatı kırsalına denk gelen İdlib’in güney kesimlerinde önceki gün 23 ayrı bölgenin Rusya ve rejim güçlerinin karadan ve havadan yaptıkları ortak operasyonla vurulduğunu, 10 gündür devam eden saldırılarda 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı. Mustafa, “Saldırılara İran destekli milis güçler de destek veriyor. Saldırılar toplu göçü hedefleyen bir terör ve yıkım eylemidir. Uluslararası toplum, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri korumak için harekete geçmelidir. Daha fazla şehit düşmesine engel olunmalıdır” dedi.
Sivil halkın İdlib’in kuzeyine doğru kaçışları devam ederken yetkililer, “Atme bölgesindeki tüm çadır kentlerde gerekli hazırlıklar tamamlandı, yeni ihtiyaçlar karşılandı. Ayrıca çok sayıda sivil Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine de geçiş yaparak, buradaki yakınlarına sığınmaya çalışıyor” bilgisini verdi.
BİLGİ NOTU
Suriye’nin değişik bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlarla nüfusu yaklaşık 4 milyonu bulan İdlib büyük oranda, Türkiye’nin destek verdiği çoğunluğu ılımlı muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin denetiminde. Ancak Rusya ve rejim güçleri bölgede yaklaşık 15 bin civarında terör örgütü El Kaide ile bağlantılı radikal Heyet Tahrir Üş Şam (HTŞ) savaşçısının olduğunu savunarak saldırıları son günlerde yoğunlaştırdı.
RUSYA’DAN İDLİB’E HMEYMİM UYARISI
RUSYA Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim üssüne yönelik İdlib bölgesinden bir dizi saldırı girişimi olduğunu belirtti. Son bir ayda İdlib’in güney kesimlerinde konuşlanan yasadışı terör gruplarının Hmeymim Rus üssünü yönelik 12 saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Hmeymim komutanı General Viktor Kupçeşin, “Son saldırı girişimi 2 Mayıs tarihinde yaşandı. İdlib çatışmasızlık bölgesinden Kalat al Mudik ile Bab Atika yerleşim birimlerini kontrol eden teröristler buradan Hmeymim üssüne saldırmak istedi. Saldırı girişimi zamanında fark edilerek etkisiz hale getirilirken Rus personeli arasında yaralı veya can kaybı yaşanmamıştır. Terörist gruplar ayrıca bölgedeki Suriye askeri birliklerine yönelik de saldırılar gerçekleştiriyor” açıklamasını yaptı. Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
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