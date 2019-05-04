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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mülteciler TSK yakınlarına sığınıyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Mülteciler TSK yakınlarına sığınıyor

Rusya ve Suriye rejim güçlerinin çatışmasızlık bölgesi olmasına rağmen İdlib’in güneyi ve Hama’nın kuzeyine saldırıları sürdü. Mülteciler, İdlib’deki TSK’nın gözlem noktalarına sığınırken 10 gündür artan bombardımanda en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.

SURİYE’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları dün de hız kesmedi. Muhalif kaynaklar, İdlib’in güneyinden kuzey kesimlere göç edenlerin sayısının 50 bini bulduğunu söylerken, Türkiye sınır hattında Suriye toprakları içinde bulunan Atme’deki kamplarda yeni göçmenler için yer hazırlıkları başladı.

Ilımlı muhaliflerin çatı kuruluşlarından Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, çok sayıda sivilin saldırılardan korunmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem kuleleri yakınlarına giderek, buralarda kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Saldırıların yoğunlaştığı güney kesimlerinde TSK’nın Sırman, Morik, Zaviye, İştebrak ve Zeytinlik’de gözlem noktaları bulunuyor. Güvenlik kaynakları, gözlem noktalarına dair koordinat bilgilerinin Rusya’nın elinde olduğunu ve şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı bilgisini paylaştı.

30’DAN FAZLA ÖLÜ

SMDK Başkanı Mustafa, Hama’nın kuzeybatı kırsalına denk gelen İdlib’in güney kesimlerinde önceki gün 23 ayrı bölgenin Rusya ve rejim güçlerinin karadan ve havadan yaptıkları ortak operasyonla vurulduğunu, 10 gündür devam eden saldırılarda 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı. Mustafa, “Saldırılara İran destekli milis güçler de destek veriyor. Saldırılar toplu göçü hedefleyen bir terör ve yıkım eylemidir. Uluslararası toplum, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri korumak için harekete geçmelidir. Daha fazla şehit düşmesine engel olunmalıdır” dedi.

Sivil halkın İdlib’in kuzeyine doğru kaçışları devam ederken yetkililer, “Atme bölgesindeki tüm çadır kentlerde gerekli hazırlıklar tamamlandı, yeni ihtiyaçlar karşılandı. Ayrıca çok sayıda sivil Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine de geçiş yaparak, buradaki yakınlarına sığınmaya çalışıyor” bilgisini verdi.  

BİLGİ NOTU


Suriye’nin değişik bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlarla nüfusu yaklaşık 4 milyonu bulan İdlib büyük oranda, Türkiye’nin destek verdiği çoğunluğu ılımlı muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin denetiminde. Ancak Rusya ve rejim güçleri bölgede yaklaşık 15 bin civarında terör örgütü El Kaide ile bağlantılı radikal Heyet Tahrir Üş Şam (HTŞ) savaşçısının olduğunu savunarak saldırıları son günlerde yoğunlaştırdı.

RUSYA’DAN İDLİB’E HMEYMİM UYARISI

RUSYA Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim üssüne yönelik İdlib bölgesinden bir dizi saldırı girişimi olduğunu belirtti. Son bir ayda İdlib’in güney kesimlerinde konuşlanan yasadışı terör gruplarının Hmeymim Rus üssünü yönelik 12 saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Hmeymim komutanı General Viktor Kupçeşin, “Son saldırı girişimi 2 Mayıs tarihinde yaşandı. İdlib çatışmasızlık bölgesinden Kalat al Mudik ile Bab Atika yerleşim birimlerini kontrol eden teröristler buradan Hmeymim üssüne saldırmak istedi. Saldırı girişimi zamanında fark edilerek etkisiz hale getirilirken Rus personeli arasında yaralı veya can kaybı yaşanmamıştır. Terörist gruplar ayrıca bölgedeki Suriye askeri birliklerine yönelik de saldırılar gerçekleştiriyor” açıklamasını yaptı. Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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