Mülteci uygulamaları endişe verici

UNHCR tarafından yapılan açıklamada, Macaristan-Sırbistan sınırında günlük sadece 2 sığınmacının iltica başvurusu yapabilmesinin endişe verici olduğu bildirildi. Açıklamada, “Son dönemde Macar yetkililer, Macaristan-Sırbistan sınırındaki iki kampa günlük ortalama sadece iki sığınmacının girmesine izin veriyor. Jiletli tel örgüleri aşarak girmeye çalışan sığınmacılar ise otomatik olarak sınırın diğer tarafına çıkarılıyor. Macaristan, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası hukuku ihlal ederek iltica başvurusunda bulunmak isteyenlere sınırını fiilen kapattı” ifadeleri yer aldı.

Macaristan’ın son yıllarda sığınmacılara ve mültecilere birçok sınırlama getirdiği aktarılan açıklamada, sınıra çekilen fiziki engellerin yanı sıra parlamentoda kabul edilen kanunlarla, ülkesini terk eden ve acı çeken mültecilerin bu durumunun daha da zorlaştırıldığı belirtildi.

Macar hükümetinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırladığı ve 13 Şubat’ta meclise sunduğu yeni kanun tasarısının da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, “Macar hükümetinin parlamentoya sunduğu yeni kanun tasarısı UNHCR’yi ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Bu kanun tasarıları, sığınmacı ve mültecilere yardımcı olan sivil toplum örgütlerini hedef gösteriyor” denildi.

‘SOROS’U DURDUR’ KANUNU

Kanun tasarısına göre, sığınmacıların Macaristan’a girişine ya da ülkede yaşamasına yardımcı olan tüm kuruluşlar ‘göçü destekleyen kuruluş’ olarak tanımlanacak ve İçişleri Bakanlığının izniyle faaliyet gösterebilecek.

Tasarıda, yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesi ve söz konusu gelirlerin sınır korumasında kullanılması öngörülüyor.

Macaristan’ın ulusal güvenliğini tehdit eden Macar vatandaşlarının Schengen sınır bölgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaşmamasını öngören tasarıda, ihtiyaç halinde yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişleri de yasaklanabilecek.

MACARİSTAN’IN ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu’ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya’nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekilirken, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilerek yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalananların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan’a geri göndermekle suçluyor.