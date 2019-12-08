Mukteda el Sadr’ın evine SİHA saldırısı

Sadr’a yakınlığıyla bilinen Muhammed Salih el Iraki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sadr’ın Necef kentinin El Hanane bölgesindeki evine SİHA ile saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi ise vermedi. Iraki, SİHA saldırısının, Sadr’ın önceki gün yaptığı “göstericileri koruma” çağrısının ardından geldiğine dikkati çekti.

GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere önceki gün ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi. Tahrir Meydanı yakınlarındaki El Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına ateş açılmıştı. Görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve “yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini” ileri sürdü. Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonra binadaki göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti.