Mühlet doldu AB bölündü
ABD’nin muhalif lideri Guiado’yu ‘geçici başkan’ olarak kabulünün ardından Venezuela’da erken seçime gidilmesi için Devlet Başkanı Maduro’ya 8 gün mühlet veren AB ülkeleri, sürenin dolmasıyla Washington ile aynı eksende karar aldı. Ancak İtalya’nın itirazı, AB’nin ortak duruş sergilemesini engelledi. Venezuela krizi AB’yi de ikiye böldü.
LATİN Amerika’nın petrol zengini ülkesi Venezuela’da siyasi gerilim sürerken, Avrupa Birliği (AB) üyelerinin erken serbest seçim çağrısı için Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya verdikleri 8 günlük süre dün doldu.
MADURO REDDETTİ: Mühletin dolmasına saatler kala bir İspanyol TV kanalına konuşan Maduro, AB’nin ültimatomunu değerlendirerek, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa’nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” dedi. ABD ve Trump’la ilgili düşünceleri sorulan Maduro, “ABD, 20’nci yüzyılda yaşanan askeri darbelere, kukla hükümetlere ve ülkelerin kaynaklarını yağmaladığı döneme dönmek istiyor. Ellerini kanla lekeleyen hatalar yapıyor” ifadelerini kullandı. Maduro’nun seçim talebini reddetmesinin ardından dün başta Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere olmak üzere 16 AB üyesi, ABD’nin daha önce yaptığı gibi muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı.
AB’DE ENGEL: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medyadan “Fransa, seçim sürecini başlatmak için Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı” mesajı paylaştı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Roma’daki basın toplatısında, 16 AB ülkesinin Guaido’yu geçici başkanı olarak tanıdığını belirterek, “İtalya maalesef tanımadı, üstelik AB’nin ortak kararını bloke etti” dedi. Tajani, AB’nin ortak tavrına karşı çıkan tek ülkenin İtalya olduğunu belirtti.
İNSANİ YARDIM SEVKIYATLARI: Başkent Caracas’ta geçen cumartesi hem Maduro hem de Guaido destekçilerince düzenlenen geniş katılımlı mitinglerin ardından gelişmelerin ne yönde seyredeceği Batı basını tarafından yakından izleniyor. ABD yönetimi geçen hafta Venezuela’ya ‘insani yardım’ sevkıyatları yapılacağını açıklamıştı. Venezuela hükümeti, bu yardımları ‘olası dış müdahaleye zemin hazırlayabileceği’ gerekçesiyle reddetmişti. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de, Guaido’nun, “ordudan insani yardımın girişine müsaade etmelerini talep etmek üzere seferber olacağız” sözlerine yer verdi.
MUHALEFETİN STRATEJİSİ: Gazete, Guaido’nun yardımların birkaç gün içinde konvoylarla karadan Brezilya ve Kolombiya, denizden de Karayip adaları üzerinden ulaşmasının planlandığını söylediğini aktardı. WSJ’ye göre ABD’nin stratejisi, Venezuela ordusuna fikir ayrılığı tohumları ekmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, bu sevkıyatların ülkenin kötü ekonomisinden etkilenen ordu mensuplarının hükümete bağlılığını test edeceğini düşünüyor. Guaido’nun işinin kolay olmadığını söyleyen ekonomist Francisco Rodriguez WSJ’ye açıklamasında, “Risk Guaido’nun destekçilerinin bu süreçten çabucak çıkacaklarını ve bir ila üç hafta içinde iktidar olacaklarını düşünmeleri. Ancak ben, sürgünde bir hükümet oluşturma ve bu kaynakları etkili şekilde kullanabilme konusunda bir plan görmüyorum” dedi. Şu ana dek Venezuela Hava Kuvvetleri’nden Tümgeneral Francisco Yanez ve Bağdat Büyükelçisi Jonathan Ramirez, Guaido’ya desteklerini açıklayan üst düzey bürokratlar oldu.
MOSKOVA’DAN AB’YE TEPKİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitriy Peskov, AB üyelerinden gelen mesajların ardından yaptığı açıklamada “gasp edilmiş iktidarı meşrulaştırma çabalarının Venezuela’nın içişlerine müdahale anlamına geldiğini, bu türden bir müdahalenin de Venezuelalıların yaşadığı krizin barışçı, etkili ve kalıcı çözümüne yardım etmeyeceğini” kaydetti.
BM TARAFSIZ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlgili ülkelerle görüştüklerini söyleyen Guterres, “BM, Venezuela’da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusunda destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı” açıklaması yaptı.
‘MADURO’YU ÜÇ SON BEKLİYOR’
Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Erol Mütercimler, Maduro’yu muhtemel üç sonun beklediğini öne sürdü. Mütercimler, “Birincisi ülkeyi terk ederek başka ülkeye mülteci olarak gidişi kabul edilecek. İkincisi, ‘halkın bir kısmı benden yana’ diyerek ayak diretecek. Üçüncüsü ise Mısır’daki gibi yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edilecek” dedi. DHA
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