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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Muhammed Ali'nin adı havalimanına verilecek

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Muhammed Ali'nin adı havalimanına verilecek

ABD'li efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

Amerikan basınına göre, Ali'nin memleketi Kentucky'ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirme kararı aldı.

Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı." ifadesini kullandı.

Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Söz konusu karar, Muhammed Ali'nin doğum gününden bir gün önce geldi. Efsanevi boksör yaşasaydı bugün 77 yaşına girecekti.

MUHAMMED ALİ KİMDİR?

Müslüman olmadan önceki adı Cassius Marcellus Clay Jr. olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942'de ırkçılığın hayli yoğun olduğu Louisville'de dünyaya geldi.

Henüz 22 yaşındayken 1964'te Sonny Liston’u yenip en genç Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olan Clay, zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini ve adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıkladı.

Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016'da hayata gözlerini yumdu.

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