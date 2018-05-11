Muhalefete geçti, 60 yıllık iktidarı devirdi
MALEZYA siyasetinin etkin isimlerinden 92 yaşındaki Mahathir Muhammed, 15 yıl aradan sonra bu kez muhalefet koalisyonunun başbakan adayı olarak girdiği seçimlerden zaferle çıktı.
1981-2003 yılları arasında 22 yıl başbakanlık yapan ve kendi isteğiyle görevinden ayrılan Mahathir Muhammed, seçimle iktidara gelen en yaşlı lider oldu. Görevden ayrıldıktan sonra Malezya siyasetinin belirleyici aktörlerinden biri olmaya devam eden Mahathir, eski öğrencisi olan Necip Razak başkanlığındaki hükümete danışmanlık yaptı. Muhammed, hükümete ve Razak’a yönelik yolsuzluk suçlamalarının artması üzerine böyle bir partiyle anılmak istemediğini söyleyerek 2016 yılında iktidardaki Barisan Nasional (Ulusal Cephe) koalisyonundan ayrıldı ve muhalefetteki Pakatan Harapan’a (Umut İttifakı) katıldı.
Umut İttifakı’nın başbakan adayı olarak seçimlere giren Mahathir, bir zamanlar lideri olduğu Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü’nün (UMNO) ve onun lideri, Başbakan Necip Rezak’ın başını çektiği iktidar koalisyonunu mağlup ederek seçimlerden birinci çıktı. İttifak, 222 sandalyeli mecliste 113 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu.
OTORİTERLİK KORKUSU
Mahathir Muhammed’in zaferi, Necip Razak’ın yolsuzluk skandallarının ardından bir grup tarafından sevinçle karşılanırken, liberaller tarafından da eleştirildi. ‘Demir yumruk’ diye anılan Mahathir’in ‘demokrasi ve insan hakları’nı önemsemediği iddia edilirken otoriter bir yönetim kurmasından endişe ediliyor.
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