Muhalefet öfke küpü

BİRLEŞİK Krallık siyaseti, ABD Başkanı Donald Trump’ın üç günlük resmi ziyareti öncesinde İngiltere’nin siyasi gündemine ilişkin ‘yönlendirici’ açıklamalarıyla çalkalanıyor. İngiltere’ye düzenlediği ilk devlet ziyareti bugün başlayan Trump, önceki gün iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin liderliği için Boris Johnson’u övmesinin ardından dün de İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılığına destek verdiğini açıkladı. İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan Trump İngiltere’nin istediği adil anlaşmayı alamaması durumunda masadan kalkması gerektiğini söyledi; AB’den ayrılık sürecinin faturası olan 50 milyar dolar (292 milyar TL) için, “İngiltere’nin yerinde olsaydım ödemezdim” ifadesini kullandı. Trump’ın İngiltere’ye gelmeden önce İngiliz basınına yaptığı peş peşe açıklamalar İngiltere’de siyaset gündemine oturdu.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trump’ın İngiltere’nin yeni başbakanının kim olacağını belirlemeye çalışması demokrasimize yönelik kabul edilemez bir müdahaledir. Yeni başbakan ne ABD Başkanı tarafından ne de 100 bin Muhafazakâr Parti üyesi tarafından seçilmeli. Yeni isim genel seçimde İngiliz halkı tarafından seçilmeli” dedi. Muhafazakâr Parti lideri ve İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran’da görevi bırakacağını açıklamıştı. Avam Kamarası’nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Mel Stride, İngiltere Başbakanı’nın Trump tarafından belirlenmeyeceğini söylerken, söz konusu açıklamaların sadece Trump’ı bağlayacağını belirtti. Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise Trump’ın 20’inci yüzyılın faşist liderlerine benzediğini söylerken, “Trump şimdi de utanmaz bir şekilde Muhafazakâr Parti içindeki liderlik yarışına müdahale ediyor çünkü Başbakanlıkta kendi ayrıştırıcı gündemine hizmet edecek bir müttefik arayışında” ifadesini kullandı.

‘ÇOK İYİ İŞ ÇIKARIR’

Önceki gün İngiliz The Sun gazetesine konuşan Trump, “Bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Onun mükemmel olacağını düşünüyorum. Onu beğeniyorum, her zaman beğendim” demişti. Trump’ın İngiltere’deki siyasete müdahale niteliğindeki üçüncü açıklaması ise aşırı sağcı Nigel Farage’ın Brexit (İngiltere’nin AB’den ayrılığı) müzakerelerindeki rolüne ilişkin oldu. Trump, “Nigel’i çok severim. Bence sunmak istediği çok şey var. Çok zeki bir kişi. Eğer onu müzakerelere dâhil etselerdi başarılı olurlardı” dedi.

BİLGİ NOTU



ABD Başkanı Trump, İngiltere’ye ilk resmi ziyaretini Temmuz 2018’de gerçekleştirmişti. Trump’ın bugünkü ziyareti ise resmi devlet kabulü düzenlenmesi nedeniyle İngiltere’ye “ilk devlet ziyareti” olarak kayıtlara geçti.

Trump, ziyaretinin ilk gününde Kraliçe 2. Elizabeth ile özel bir yemek yiyecek. Daha sonra Buckingham Sarayı’nda resmi kabul törenine katılacak Trump’ın ABD’nin Londra Büyükelçiliği’nde kalması bekleniyor. İngiliz basını ise Trump’ın oğulları Donald Jr ve Eric ile kızları Ivanka ve Tiffany’nin geceliği 22 bin sterlin (161 bin TL) değerindeki Corinthia Oteli’nde kalacağını yazdı.

BORİS JOHNSON SESSİZ

Trump’ın önceki gün Boris Johnson’u destekleyen açıklamalarına yönelik Johnson cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekici. İngiltere’de Theresa May’den boşalacak Muhafazakâr Parti ve Başbakanlık koltuğunun önemli adaylarından Boris Johnson ile Trump, Brexit müzakereleri esnasında birbirlerine yönelik olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Johnson, Nisan 2018’de Trump’ın İngiltere’ye yönelik ilk ziyaretinin kesinleşmesinin ardından “Bu muhteşem bir haber” ifadesini kullanmış, sonrasında Trump’ın İngiltere’yi yönetmesi durumunda ülkenin Brexit müzakerelerinde daha başarılı bir çizgide olacağını söyleyerek ‘Trump’ın gözüne girmeyi’ başarmıştı.