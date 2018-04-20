Muhafazakârlar buna da karşı
FRANSA’da son tartışma, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara tıbbi destek veren merkezlerin 2018 itibarıyla ‘tüm kadınlara’ açılması.
Bu yıla kadar sadece doğal yolla bebek sahibi olamayan ya da bebeklerine hastalık geçirme riski bulunan heteroseksüel kadınlara destek veren bu merkezler, yeni kanunla evli olmayan veya eşcinsel kadınlar için de hizmete açıldı.
Ancak daha önce eşcinsel evliliklerin yasalaşmasına karşı çıkan Fransız muhafazakârlar, şimdi de bu yasaya karşı çıkıyor.
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