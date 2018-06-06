Muhabire canlı yayından sonra büyük şok! Silahlı kişiler böyle soydu…
Avustralyalı gazeteci Laurel Irving, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirdiği canlı yayının ardından silahlı soyguna uğradı. Channel Seven için yayın yapan Irving’i silahla tehdit eden kişiler toplamda 15 bin sterlin değerindeki yayın malzemesi çalarak olay yerinden uzaklaştı.
İngiltere'de Channel Seven kanalı için Londra'nın batısından canlı yayına bağlanan muhabir Laurel Irving, canlı yayından sonra büyük bir şok yaşadı.
Yayından saniyeler sonra muhabirin yanına yaklaşan maskeli bir hırsız, kadına 'silah gösterme' tehdidini savurduktan sonra canlı yayında kullanılan kamerayı büyük bir soğukkanlılıkla çaldı.
Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntüler önce İngiliz polisiyle sonra ise dünya kamuoyu ile paylaşıldı.
İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ilişkin bir habere ilişkin canlı yayın bağlantısı yapan genç kadın, maskeli hırsızın tehdidine sınırlı bir direniş gösterdi. Kadının kamerayı vermek istememesi üzerine kararlı bir şekilde kamerayı alan hırsız bisikletine binerek uzaklaştı.
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Irving, "Korkmadık ancak sinirimiz çok bozuldu. Ben kamerayı tuttum ve Jimmy 'onda silah var' dedi. Bende 'silahını göster' dedim ancak bu noktada bunun saçma ve tehlikeli olduğunu düşünüp hırsızın gitmesine izin verdim" dedi.
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