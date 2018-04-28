Muhabire canlı yayında iğrenç taciz!
Deportivo Guadalajara'nın taraftarları CONCACAF şampiyonluğu sonrası çıldırdı ve canlı yayın yapan muhabiri taciz etti. Yaşanan skandal kameralara böyle yansıdı.
Meksika ekibi Deportivo Guadalajara'nın CONCACAF şampiyonluğunu kazandığı maçın ardından taraftarlar kutlamaların dozunu aştı ve canlı yayında muhabiri taciz etti.
Yaşanan bu skandal olay anbean kameralara yansıdı.
Chivas’ın Kuzey ve Orta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrasında canlı yayın yapan bir muhabir, taraftarların hedefi oldu.
Yaşanan olayın ardından arkasını dönen muhabir tacizcilere mikrofonuyla vurarak tepkisini gösterdi.
Yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken birçok kadın örgütü muhabir Mora’ya destek verdi. Twitter’da “#NoMeToques” (#BanaDokunma) hashtag’iyle yapılan tacize tepki gösterildi.
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