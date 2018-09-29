"Muhabbet sofrasında bunlar konuşulmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan’la birlikte, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, “Günümüzde Türkiye’den endişe verici derecede çok sayıda insan, sivil topluma yönelik artan baskıdan kaçarak bize sığınıyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Türkiye’de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşlarından dolayı endişeliyim” dedi.
‘TERÖRİSTLERİ KORUMA GÖREVİMİZ YOK’
Ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir konunun altını çizmek istiyorum” diyerek şunları söyledi: “Sayın Steinmeier’in, Türkiye’de tutuklanan Alman vatandaşları konusundaki endişelerini burada şöyle bir açıklığa kavuşturmanın faydalı olacağına inanıyorum. Görüyorum ki burada yanlış bir bilgilendirme var. Herhalde teröristleri korumak gibi bir görevimiz yok. Eğer birileri benim ülkemde teröre bulaşıyorsa, bu hangi sınıftan olursa olsun, yargı makamları bunun gereğini yapar. Almanya’da da olsa bu böyledir, başka bir ülkede de olsa böyledir. Benim ülkemde, AB’de terör örgütü olarak kabul edilen PKK’nın mensupları şu anda Almanya’da elini kolunu sallaya sallaya dolaşmakta, Almanya’nın devasa caddelerinde gösteriler yapmaktadır.”
Can Dündar’ın Türkiye’ye iade edilmemesini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben bunları burada konuşmayacaktım. Burayı muhabbet sofrası olarak gördüm. Sayın Başkan konuyu açınca konuşmak zorunda kaldım. Muhabbet sofrasında bunlar konuşulmaz” dedi.
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