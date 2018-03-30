Muğlak yalanlama
ANA gövdesini terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir heyeti Elysee Sarayı’nda ağırlayıp ‘arabuluculuk’ önerisi yaparak Türkiye’nin büyük tepkisini çeken Fransa, Fransız medyasında yoğun şekilde yer alan ‘Menbiç’e asker’ iddialarını yalanladı. Ancak Elysee yetkililerine dayandırılan açıklamalar, SDG’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklamanın aksine oldukça muğlak olmalarıyla dikkat çekti.
Elysee’den yapılan açıklamada, askeri alanda Fransa’nın terör örgütü DEAŞ’a yönelik mücadelesini SDG ile sürdüreceğinin altı bir kez daha çizilirken, “Fransa, Suriye’nin kuzeyinde, uluslararası koalisyonun DEAŞ ile mücadelesi dışında yeni bir askeri operasyon öngörmüyor” denildi.
ORTAK MÜCADELE
Elysee’den verilen mesajlarda, SDG’ye daha fazla askeri destek sunulduğuna yönelik iddiaların kesin dille yalanlanmaması da dikkat çekiyor. Görüşmeye katılan heyetten bazı isimlerin, ‘Fransa’nın Menbiç’e yeni güçler göndereceği’ konusundaki spesifik vurgularına rağmen Elysee, Macron’un ‘DEAŞ’a karşı mücadeleyi birlikte sürdürme’ dışında vaatte bulunmadığını savunuyor. Ancak ‘mücadeleyi birlikte sürdürmenin’ detaylarına girilmiyor.
UYARILARI DİKKATE ALMIYOR
Fransa’nın önceki günkü açıklamasında, Ankara’nın SDG konusundaki uyarıları ve PKK ile SDG arasındaki bağın görülmemesinden duyduğu rahatsızlığı dikkate almadığı da görüldü. Açıklamada, Macron’un, ‘Nereden gelirse gelsin her tür terör eylemini kınadığı ve SDG’nin terör örgütü (PKK) ile hiçbir operasyonel bağa sahip olmamaya yönelik angajmanını dikkate alarak Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyalog sağlanabilmesini dilediği’ belirtildi. Türkiye’nin PKK/PYD/YPG unsurlarını barındıran SDG ile diyaloğa girmesinin söz konusu olmayacağının bilinmesine rağmen bu yönde bir açıklama yapılması ve Fransa’nın ‘operasyonel bağ’ olmadığına ikna olmuş olması özellikle dikkat çekiyor.
ZATEN BÖLGEDE
FRANSA, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon planlanmadığını açıklasa da Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, bölgede Fransa Özel Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin bulunduğunu söyledi. Özel kuvvet askerlerinin 2 yıl önce terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında bölgeye geldiği ve arazide çoğunlukla ABD askerleriyle hareket ettiği ifade edildi. Türk istihbarat birimleri Fransız askerlerinin farklı zamanlarda Suriye’de tatbikat yaptıklarını tespit etti.
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