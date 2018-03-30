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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
30.03.2018 - 23:53, Son Güncelleme:

Muğlak yalanlama

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Muğlak yalanlama

ANA gövdesini terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir heyeti Elysee Sarayı’nda ağırlayıp ‘arabuluculuk’ önerisi yaparak Türkiye’nin büyük tepkisini çeken Fransa, Fransız medyasında yoğun şekilde yer alan ‘Menbiç’e asker’ iddialarını yalanladı. Ancak Elysee yetkililerine dayandırılan açıklamalar, SDG’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk açıklamanın aksine oldukça muğlak olmalarıyla dikkat çekti.

Elysee’den yapılan açıklamada, askeri alanda Fransa’nın terör örgütü DEAŞ’a yönelik mücadelesini SDG ile sürdüreceğinin altı bir kez daha çizilirken, “Fransa, Suriye’nin kuzeyinde, uluslararası koalisyonun DEAŞ ile mücadelesi dışında yeni bir askeri operasyon öngörmüyor” denildi.

ORTAK MÜCADELE

Elysee’den verilen mesajlarda, SDG’ye daha fazla askeri destek sunulduğuna yönelik iddiaların kesin dille yalanlanmaması da dikkat çekiyor. Görüşmeye katılan heyetten bazı isimlerin, ‘Fransa’nın Menbiç’e yeni güçler göndereceği’ konusundaki spesifik vurgularına rağmen Elysee, Macron’un ‘DEAŞ’a karşı mücadeleyi birlikte sürdürme’ dışında vaatte bulunmadığını savunuyor. Ancak ‘mücadeleyi birlikte sürdürmenin’ detaylarına girilmiyor.

UYARILARI DİKKATE ALMIYOR

Fransa’nın önceki günkü açıklamasında, Ankara’nın SDG konusundaki uyarıları ve PKK ile SDG arasındaki bağın görülmemesinden duyduğu rahatsızlığı dikkate almadığı da görüldü. Açıklamada, Macron’un, ‘Nereden gelirse gelsin her tür terör eylemini kınadığı ve SDG’nin terör örgütü (PKK) ile hiçbir operasyonel bağa sahip olmamaya yönelik angajmanını dikkate alarak Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyalog sağlanabilmesini dilediği’ belirtildi. Türkiye’nin PKK/PYD/YPG unsurlarını barındıran SDG ile diyaloğa girmesinin söz konusu olmayacağının bilinmesine rağmen bu yönde bir açıklama yapılması ve Fransa’nın ‘operasyonel bağ’ olmadığına ikna olmuş olması özellikle dikkat çekiyor.

ZATEN BÖLGEDE

FRANSA, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon planlanmadığını açıklasa da Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, bölgede Fransa Özel Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin bulunduğunu söyledi. Özel kuvvet askerlerinin 2 yıl önce terör örgütü DEAŞ’la mücadele kapsamında bölgeye geldiği ve arazide çoğunlukla ABD askerleriyle hareket ettiği ifade edildi. Türk istihbarat birimleri Fransız askerlerinin farklı zamanlarda Suriye’de tatbikat yaptıklarını tespit etti.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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