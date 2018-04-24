Mucizevi ameliyat
ABD’de 11 doktor, dünyanın ilk penis ve testis torbası naklini gerçekleştirdi. 14 saatten uzun süren ameliyat, Afganistan’da mayına basarak yaralanan bir ABD askerine yapıldı.
TIP literatürüne geçen mucizevi ameliyat, Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki ünlü Johns Hopkins Üniversitesi hastanesinde yapıldı.
Hayatta olmayan bir donörden alınan penis, testis torbası ve kısmi karın duvarı, 14 saatten uzun süren tek bir ameliyatla, Afganistan’da bir mayına basarak ağır yaralanan ABD askerine nakledildi.
Doktorlar, askerin cinsel yaşamının normale dönmesinin önünde engel olmadığını söylüyor.
Ameliyatın 26 Mart’ta yapıldığı, askerin 6 ile 12 hafta arasında bir sürede tamamen iyileşeceği açıklandı.
Adının açıklanmasını istemeyen ve bu hafta taburcu edilmesi beklenen asker ise ameliyatı sonrası, “Sonunda kendimi normal hissettim. Şimdi iyiyim” ifadelerini kullandı.
ABD’li doktorlar, donörün testislerinin etik gerekçelerle askere nakledilmediğini vurguladı.
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