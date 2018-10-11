Mucize kurtuluş
Kazakistan’ın Baykonur uzay üssünden dün fırlatılan Rus Soyuz-MS-10 uzay aracında 50 km yükseklikte arıza yaşadı. Acil emniyet sisteminin devreye girmesiyle Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ile ABD’li astronot Nick Hague sağ salim iniş yapmayı başardı.
BAYKONUR uzay üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatılan ve ‘Soyuz-MS-10’ uzay aracını taşıyan ‘Soyuz-FG’ roketi kalkıştan kısa bir süre sonra arıza yaptı. Otomatik kurtarma sisteminin zamanında devreye girmesi sayesinde Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Nick Hague ölümden döndü. Hague ve Ovçinin’i taşıyan kapsül roketten ayrılarak paraşütlerinin devreye girmesi sayesinde yeryüzüne acil iniş yaptı. NASA, sorunun roketin motorundan kaynaklandığını duyururken, yolculuğun altı saat sürmesi, Hague ve Ovçinin’in de istasyonda 6 ay kalmaları planlanıyordu.
PARAŞÜTLE İNDİLER
Dün yerel saatle sabah 11.40’ta Baykonur üssünden fırlatılan Soyuz-MS-10 uzay aracının itici sistemi, Dünya’nın yörüngesinden çıktıktan kısa bir süre sonra saatte 8 bin kilometre hızla giderken arızalandı. İki astronotun uzay yolculuğunu naklen yayınlayan Rus devlet uzay şirketi Roscosmos’un yayını da bu sırada aniden kesildi.
Yetkililer havada bir arızanın gerçekleştiğini tespit etti, ancak yüreklere su serpen açıklama kazadan yarım saat sonra geldi. Roketin birinci itici kademesinin ayrılması esnasında uçuşu etkileyecek bir arıza meydana geldiği ve astronotların emniyet sisteminin devreye girmesi sayesinde hayatta kaldığı duyruldu. Hague ve Ovçinin, uzay aracına bağlı paraşütle Baykonur’a 450 km uzaklıktaki Jezkazgan steplerine inmeyi başardı. İkiliyi tahmini iniş bölgesinde arama kurtarma ekipleri karşıladı ve sağlık ekipleri astronotlara ilk müdahaleyi yaptı. İnişin gerçekleştiği bölgede, kapsülün sert düşüşüyle bir toz bulutu meydana geldiği kaydedildi.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, iki astronotun hayatta olmasının önemine dikkat çekti. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar insanlı uzay uçuşlarının askıya alındığını duyurdu. Bu da hali hazırda UUİ’de görev yapan astronotların bir süre daha orada kalması anlamına geliyor. Astronotların gerekli Roskosmos Şefi Dmitry Rogozin de arızanın neden kaynaklandığının araştırılacağını duyurdu. Reuters’a konuşan Rus uzay endüstrisinden bir kaynak ise roket parçalarının yeryüzüne düşüşte parçalanacağını belirterek araştırma yapmanın zorluklarına dikkat çekti.
2 DAKİKA 45 SANİYE KISA BİR UÇUŞ OLDU
RUS kozmonot Aleksey Ovçinin’in uzay aracında bir anormallik olduğunu fark ettikten sonra serinkanlılığını koruduğuna dair görüntüler yayınlandı. Videoda Ovçinin, “İticide bir arıza var, 2 dakika ve 45 saniye. Kısa bir uçuş oldu” diyor. Ovçinin “Kemerlerimizi sıkıyoruz” dedikten sonra inişe hazırlandıkları anlaşılıyor.
‘RUSYA’NIN İMAJI ZEDELENDİ’
Rusya’ya ait taşıyıcı roketlerin uzaya uydu fırlatılması sırasında arızalanması daha önce birçok kez yaşanmıştı. 1983 yılında kalkıştan kısa bir süre önce arızalanan Soyuz misyonundaki astronotlar, roketin patlamasından kısa bir süre önce kurtarılmıştı. Son yaşanan arızanın öncekilerden farkı, uzay istasyonuna personel taşıma esnasında meydana gelmesi oldu. Rusya’nın ‘uzaya personel taşıyan tek ülke’ imajının zedelediği yorumları yapıldı.
ABD ALTERNATİF ARIYOR
20 yıl önce kurulan UUİ’ye yapılan insanlı uzay uçuşları konusunda, ABD hâlâ Rusya’ya bağımlı bulunuyor. ABD bunu engellemek adına, ilk insanlı uzay uçuşunu SpaceX firması aracılığıyla nisan ayında gerçekleştirecek.
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