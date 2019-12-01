MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.
Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.
Güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/vN0Y9l8NZl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2019
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