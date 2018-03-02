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    Mozart’tan Aşık Veysel’e... O imzayı atalı 20 yıl oldu

    Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
    02.03.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Kemer ilçesi ile Almanya’nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Schwabach, kardeşliğinin 20’nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada, Mozart’tan, Aşık Veysel’e Türk ve Alman sanatçıların eserleri çalındı.

    SCHWABACH Kültür Dairesi ve Kemer-Schwabach kardeş şehir mimarı Ayşe Bıyık tarafından Burgerhaus’da düzenlenen kutlamada Nürnberg Muavin Konsolosu Ünal Atcalıoğlu, ‘kardeş şehir’ imzasını atan eski belediye başkanı Hartwig Reimann, Schwabach Belediye Başkanı Matthias Thürauf ile çok sayıda Kemer hayranı Alman davetliler katıldı.

    Mozart’tan Aşık Veysel’e... O imzayı atalı 20 yıl oldu

    Etkinlikte, piyanoda Yudum Çetiner, davulda Can Ünlüsoy ile Kerem Alptekin ikilisi, Ulvi Cemal Erkin’den ‘Köçekçe’, Fazıl Say’dan ‘Kara Toprak’, Zülfi Livaneli’den ‘Karlı Kayın Ormanı’, Ayık Veysel’den ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ve Mozart’tan ‘Türk Marşı’nı seslendirdi. Müzisyenler dakikalarca alkışlandılar.
    Kutlamada Chirsta-Hermann Kurt çifti, 40 yıl önce Kemer’den aldıkları Türk bayrağını hala sakladıklarını belirttiler.

    Mozart’tan Aşık Veysel’e... O imzayı atalı 20 yıl olduHartwig Reimann, Ünal Atcalıoğlu, Ayşe Bıyık, Kerem Alptekin, Yudum Çetiner, Can Ünlüsoy ve Matthias Thüauf (soldan sağa).

    Mozart’tan Aşık Veysel’e... O imzayı atalı 20 yıl oldu

    Mozart’tan Aşık Veysel’e... O imzayı atalı 20 yıl oldu

    Etiketler: Schwabach , kemer , kardeş şehir , Mozart’tan Aşık Veysel'e , avrupadan haberler , kardeşlik 20 yaşında
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