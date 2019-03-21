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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AFP
21.03.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Mozambik'te kasırgada ölenlerin sayısı 217'ye çıktı

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Mozambik'i vuran İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı. Ülkede 15 bin kişi yardım bekliyor.

Mozambik Toprak ve Çevre Bakanı Celso Correia, ülkeyi vuran İdai Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye ulaştığını, 15 bin kişinin kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Correira şu ana kadar 3 bin kişinin kurtarıldığını belirtti.

Yardım kuruluşları, İdai Kasırgası'nın vurduğu Mozambik'te sel felaketi yüzünden çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan insanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Mozambikte kasırgada ölenlerin sayısı 217ye çıktı

Mozambik'in dördüncü en büyük şehri Beira'da bulunan yardım ekipleri sadece 2-3 günlük içme suyunun kaldığını bildirdi. Tıbbi kuruluşlar yiyecek ve su kıtlığının hastalıklara davetiye çıkaracağı konusunda uyardı.

İdai Kasırgası, geçtiğimiz Perşembe günü Mozambik'in Sofala vilayetine bağlı liman kenti olan Beira'ya girdi. Saatte 170 kilometre esen rüzgarlar Zimbabve ve Malawiye doğru ilerledi. 

 

 

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