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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.04.2018 - 23:18, Son Güncelleme:

Mossad iddiası

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Mossad iddiası

Malezya’da cumartesi günü öldürülen Filistinli elektrik mühendisinin, savaş teknolojisi üretmek üzere Hamas tarafından görevlendirildiği ve bu nedenle İsrail’in gizli servisi Mossad’ın hedefi olduğu öne sürüldü. New York Times gazetesine konuşan Ortadoğulu istihbarat kaynaklarına göre Mossad, silah teknolojisi üzerine çalışan Filistinlilere geniş çaplı operasyon yürütüyor.

GEÇEN cumartesi günü Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın (34), İsrail gizli servisi Mossad’ın Filistinli bilim insanlarına yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyon kapsamında hedef alındığı iddia edildi.

HAMAS’IN İHA PLANI
Amerikan gazetesi New York Times’ın (NYT) konuştuğu Ortadoğulu istihbarat yetkililerine göre, Hamas bir süredir Gazze’deki en parlak bilim insanlarını ve mühendisleri yurtdışına gönderip orada silah teknolojisi üzerine eğitim almalarını sağlıyor. Buna karşılık Mossad Başkanı Yossi Cohen, Hamas’ın projesini engellemek için söz konusu bilim insanlarına karşı suikast emri verdi. Gazze’den atılan roketlerin İsrail’e karşı pek etkisi olmazken, Hamas’ın insansız hava ve sualtı araçlarıyla daha etkili saldırılar düzenleme ihtimali İsrail’i endişelendiriyor. Suikasta uğrayan Fadi el-Batş, 2013 yılında insansız hava araçları üzerine bir makale yazmıştı.

İSTANBUL’DA GÖRÜŞECEKTİ
NYT’ye konuşan istihbaratçılara göre Batş, Hamas için silah sistemleri ve insansız hava araçları üretecek çalışmalar yapmak üzere Malezya’ya gönderildi. Malezya’da akademik kariyerinin yanısıra bir camide imamlık yapan Batş’ın öldürüldüğü gün akademik bir toplantıya katılmak üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyordu. Ortadoğulu bir istihbarat yetkilisi, Hamas’ın bilim insanlarını eğitim için yurtdışına gönderme projesinin İstanbul’dan yönetildiğini ve Batş’ın Hamas’ın söz konusu projesinin başındaki ismi Maher Salah ile İstanbul’da görüşmesinin planlandığını söyledi. Batılı ve Ortadoğulu istihbarat kaynakları, Batş’ın Kuzey Kore’den silah almak üzere anlaşmalara da dâhil olmuş olabileceğini aktardı.

Mossad iddiası

 

LIEBERMAN: JAMES BOND ÖLDÜRMÜŞTÜR
Evli ve üç çocuk babası olan elektrik mühendisi Fadi el Batş, öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen biriydi. Batş’ın 18 akrabasının İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldüğü de NYT’nin haberinde yer aldı. Batş’ın ailesi, suikastten Mossad’ı sorumlu tutuyor. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ise bu olayın Filistin liderliği arasındaki iç husumetlerden kaynaklandığını savunarak, İsrail’in sorumlu olduğu iddiasını reddetti. Lieberman, Arapça yayınlanan Elaph haber sitesine verdiği röportajda El Batş’ı kimin öldürdüğünün sorulması üzerine “Biz ona suikast düzenlemedik. James Bond’a sorun... Belki filmlerde olduğu gibi James Bond öldürmüştür” dedi.

BATŞ İLK DEĞİL
Hamas’la bağlantılı olan bilim insanlarına daha önce de operasyonlar yapılmıştı. 2011’de Filistinli elektrik mühendisi Dirar Ebu Sisi, Ukrayna’da kaçırılmış ve yaklaşık bir hafta sonra İsrail’de hapse atılmıştı. Sisi, Hamas’ın füze yapımına yardım etmekten suçlu bulunarak 21 yıl hapse mahkûm edilmişti.

2016 yılında Tunuslu bir bilim adamı ve Hamas komutanı olan Muhammed Zevahri, Tunus’ta silahlı saldırıda öldürülmüştü. Zevahri’nin hava ve sualtı insansız savaş teknolojisi üzerine çalıştığı ifade edilmişti. Bu yılın ocak ayında ise Lübnan’da füze ve insansız araç üretimi üzerine çalışmalar yapan Hamas üyesi Muhammed Hamdan’a yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, Hamdan saldırıda yaralanmıştı.

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