Moskova’ya 3 net mesaj

ESAD-PYD İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel temsilcisi sıfatıyla Sözcü İbrahim Kalın dün ANA uçağı ile Moskova’ya gitti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıya Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Putin’in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin katıldı.

Türk tarafı, ABD’nin çekilmesi sonrası oluşacak boşluğun terör örgütü PYD/YPG tarafından doldurulmaması gerektiğinin altını çizerek, Rusya’nın destek verdiği Esad rejiminin PYD/YPG güçleri ile perde arkasında işbirliği olduğuna dair bazı bilgi ve kanıtları ortaya koydu. Rusya, Menbiç ve Fırat’ın doğusuna Esad güçlerinin yerleşmesine sıcak bakıyor.

Türk heyeti ise Menbiç konusunda ABD ile bir yol haritası mutabakatı bulunduğunu belirterek, ülke ve sınır güvenliği için terör örgütü PYD/YPG’nin hem Menbiç hem de Fırat’ın doğusunu terk ettiğinden emin olmak istediğini bildirdi. Türk tarafı, bu nedenle Türk askerinin ülke bütünlüğü ve sınır güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için bölgeye girmesi gerektiğini vurguladı.

SÜREÇ SONUNDA İADE

Ankara, Suriye’de siyasi süreç tamamlandıktan sonra Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla kontrol altında tuttuğu bölgeleri nasıl Suriye’ye geri verecekse, aynı durumun Menbiç ve Fırat’ın doğusu için de geçerli olacağı mesajını iletti. Ankara’nın verdiği bir diğer mesaj da özellikle Menbiç’e yönelik olası bir harekâtta Suriye Hava Sahası’nın kullanılabilmesine yönelik oldu.

ORTAK HEDEF: SURİYE’DE TERÖRÜ BİTİRMEK

RUSYA’nın başkenti Moskova’daki görüşme 1.5 saat sürdü. Temaslar ardından bilgi veren Rus Bakan Lavrov, “Bu gelişmeler bağlamında Suriye topraklarında bulunan Rus ve Türk askerlerinin yeni şartlar altında aralarındaki koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldık. Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki nihai amacının bu ülkedeki terörizmi bitirmek olduğu hususunda da görüş birliğine vardık” dedi.

Çavuşoğlu ise “Toplantıda, öncelikle Astana ve Soçi süreçleriyle, bugüne kadar attığımız adımları ve bundan sonra ne yapabileceğimizi gözden geçirdik” diye konuştu. Görüşmede, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var” ifadelerini kullandı.