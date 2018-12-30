Moskova’ya 3 net mesaj

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMoskova’ya 3 net mesaj
GeriDünya Moskova’ya 3 net mesaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Moskova’ya 3 net mesaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moskova’ya 3 net mesaj

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Türkiye ile Rusya arasında dün yapılan toplantıda Ankara, ülke ve sınır güvenliği için Menbiç ve tüm sınır hattının terör örgütü PYD/YPG’den arındırıldığından emin olmak isteğini, bunun için Türk askerinin bölgeye girmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

ESAD-PYD İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel temsilcisi sıfatıyla Sözcü İbrahim Kalın dün ANA uçağı ile Moskova’ya gitti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıya Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Putin’in dış politika danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin katıldı.
Türk tarafı, ABD’nin çekilmesi sonrası oluşacak boşluğun terör örgütü PYD/YPG tarafından doldurulmaması gerektiğinin altını çizerek, Rusya’nın destek verdiği Esad rejiminin PYD/YPG güçleri ile perde arkasında işbirliği olduğuna dair bazı bilgi ve kanıtları ortaya koydu. Rusya, Menbiç ve Fırat’ın doğusuna Esad güçlerinin yerleşmesine sıcak bakıyor.

Türk heyeti ise Menbiç konusunda ABD ile bir yol haritası mutabakatı bulunduğunu belirterek, ülke ve sınır güvenliği için terör örgütü PYD/YPG’nin hem Menbiç hem de Fırat’ın doğusunu terk ettiğinden emin olmak istediğini bildirdi. Türk tarafı, bu nedenle Türk askerinin ülke bütünlüğü ve sınır güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için bölgeye girmesi gerektiğini vurguladı.

Moskova’ya 3 net mesaj

SÜREÇ SONUNDA İADE

Ankara, Suriye’de siyasi süreç tamamlandıktan sonra Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla kontrol altında tuttuğu bölgeleri nasıl Suriye’ye geri verecekse, aynı durumun Menbiç ve Fırat’ın doğusu için de geçerli olacağı mesajını iletti. Ankara’nın verdiği bir diğer mesaj da özellikle Menbiç’e yönelik olası bir harekâtta Suriye Hava Sahası’nın kullanılabilmesine yönelik oldu.

ORTAK HEDEF: SURİYE’DE TERÖRÜ BİTİRMEK

RUSYA’nın başkenti Moskova’daki görüşme 1.5 saat sürdü. Temaslar ardından bilgi veren Rus Bakan Lavrov, “Bu gelişmeler bağlamında Suriye topraklarında bulunan Rus ve Türk askerlerinin yeni şartlar altında aralarındaki koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldık. Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki nihai amacının bu ülkedeki terörizmi bitirmek olduğu hususunda da görüş birliğine vardık” dedi.

Çavuşoğlu ise “Toplantıda, öncelikle Astana ve Soçi süreçleriyle, bugüne kadar attığımız adımları ve bundan sonra ne yapabileceğimizi gözden geçirdik” diye konuştu. Görüşmede, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının da ele alındığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ayrıca, terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlılığımızı vurguladık. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi"

Dünyanın konuştuğu bilim adamı ortaya çıktı!

Trump'tan kritik açıklama: Büyük ilerleme sağlandı

ABD askerleri Suriye'deki ilk depoyu boşalttı