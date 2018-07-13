Moskova’dan ‘Sırada İdlib var’ yorumu
SURİYE’de Esad güçlerinin Rusya’nın yardımıyla güneybatıda Dera’yı ele geçirmesi ve Ürdün ile olan sınır bölgesini kontrol altına almasının ardından Moskova’da yeni hedefin kuzeydeki İdlib olacağına dair yorumlar çıkmaya başladı.
Rusya’da yönetime yakınlığı ile bilinen Federal Haberler Ajansı (FAN) Suriye uzmanı Andrey Ontikov, konuyla ilgili kaleme aldığı makalede, “Dera’dan sonra Suriye rejim kuvvetleri İdlib üzerine yürüyecek... Son birkaç yılda Suriye’nin birçok bölgesindeki silahlı radikal gruplarla geçici anlaşmalar yapılarak DEAŞ, El Nusra ve daha bir dizi örgütten onbinlerce kişi İdlib bölgesine yığıldı. Bu bölgede ayrıca Türkiye kendi silahlı kuvvetleriyle varlık gösteriyor. İdlib’in yanı sıra kuzeydeki iki bölgede TSK kendi operasyonlarını yürütüyor. Moskova, Ankara’yı İdlib bölgesini gerçek sahiplerine bırakarak geri çekilme konusunda ikna etmeye çalışacak. ABD’yi güneyde ikna eden Rusya, Türkiye ile de anlaşmaya varacaktır” dedi.
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